Google + Neden KapanÄ±yor?

Google’dan ÅŸaÅŸÄ±rtmayan bir karar geldi. 2011 yÄ±lÄ±nda Facebook’a rakip olarak geliÅŸtirilen ve bu gÃ¼ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olamayan Google Plus, ani bir kararla kapatÄ±lÄ±yor. KapatÄ±lma sebebi ise oldukÃ§a komik. GÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±. YakÄ±n zaman Ã¶nce -kimsenin haberi yok- Google Plus’da bir gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±. 500 bin kiÅŸinin etkilendiÄŸi sÃ¶ylenen bu gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±, Ã§ok Ã¶nemli bir durum olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kamuoyuna duyurulmadÄ± ama Google bir karar alarak ve bu gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± da bahane ederek Google Plus’Ä± kapatma kararÄ± aldÄ±.

Google Plus, yenilikÃ§i Ã¶zellikleriyle dikkat Ã§ekmesine raÄŸmen Google’dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hiÃ§bir zaman yeterli ilgiyi gÃ¶rmedi. KullanÄ±cÄ±larÄ±n sadece 5 saniye ziyaret ederek Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Bu kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da oldukÃ§a az olduÄŸu eklendi.

Google Plus koleksiyon ve topluluklarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor iÃ§erisinde oldukÃ§a deÄŸerli bilgiler barÄ±ndÄ±rÄ±yordu. OldukÃ§a basit paylaÅŸÄ±mlarÄ± olan, multimedya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ±, okunaklÄ± Ã¶zelliklere sahip Google Plus insanlarÄ±n ilgisini Ã§ekemedi.

Facebook’la girdiÄŸi rekabete dayanamayan Google Plus kapanÄ±yor. Google’Ä±n gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± kapatamayacak bir ÅŸirket olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerÃ§eÄŸin aslÄ±nda ilgisizlikten kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim. BakalÄ±m Google’Ä±n bundan sonra bir sosyal medya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olacak mÄ±?