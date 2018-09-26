Google’ın hayat kurtaran servisi Google kişiler hakkında bir kaç bilgi vereceğiz. Bu yazıda ayrıca Google Kişileri nasıl ve neden kullanmalısınız konusuna kısaca değineceğiz. Google hayat kurtaran servisi Google Kişiler hakkında bilgi hemen yazımızın devamında.

Google Kişiler nedir?

Bu servisi telefon numarası e posta kişi ismi gibi bilgileri yedekleyebilir ve bu yedekleri de Android ya da iOS cihazlarda kullanabilirsiniz. Fotoğrafına kadar kişi bilgileri Google Kişiler hizmetinde yedeklenmektedir.

Neden hayat kurtaran servis dedik? Sık sık yedek alan biri değil misiniz? O zaman telefonunuzun başına kötü birşey geldiğinde bütün telefon numaralarına veda edebilirsiniz. Lakin bu numaraları Google hesabıyla eşitlediğinizde telefon numaraları Google Kişiler servisinde saklanmaktadır. Telefonunuza ne olursa olsun yeni telefonda Google hesabınızla giriş yaptığınız zaman bütün kişileriniz otomatik olarak yüklenir.

İşte yukarıdaki sebeplerden ötürü telefonlarda kişilerinizi Google hesabınızla senkronize etmenizi öneriyoruz.

https://contacts.google.com/ sayfasına gidin ve kişilerle ilgili her türlü düzenlemeyi yapın. Buradan kişi silebilir ya da kişi ekleyebilirsiniz. Bu işlem ayrıca telefonunuzla senkronize olacaktır. Telefonda kullanmak için ise kişilerinizi Google hesabınızla senkronize etmeniz yeterli.

Ayarlar, hesaplar, google adımını takip ederek senkronizasyon ayarlarından kişileri aktif edin. Telefonunuzdaki bütün numaralar, https://contacts.google.com/ adresine gidecektir. Burada yaptığınız değişiklikler de ayrıca telefonunuza gidecektir.