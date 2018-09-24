Google Hesaplarında Yaş Sınırı Nedir?

Günümüzün en önemli fırsatlarından biri olan internetin ayrıca çocuklarımız için ne kadar tehlikeli olduğunu çok geç olmadan farketmeli ve baştan önlemimizi almalıyız. Bu nedenle Google’ın yaş sınırlarıyla ilgili makalemizi yazarken bir kaç cümle ile çocuklarımızı internetin tehlikelerinden nasıl koruruz konusuna da kısaca değineceğim.

Google yaş sınırıyla ilgili detaylar

Bir birey Google’da kendi hesanını açmak için minimum yaş sınırını geçmiş olmalıdır. Bazıları yaşı tutmasa bile hesap alabiliyor çünkü yaşını yanlış giriyor. Burda devreye ebeveynlerin girmesi gerekiyor. Lakin bu kişiler Google ile daha derinden çalışmaya hak kazanamayacaklar çünkü en basit örnek, Adsense hesabı alamayacaklardır. Zira Adsense hesabında gerçek bilgilerin verilmesi zorunlu olup ayrıca resmi evrakla teyit istenmektedir.

Google’ın ülkemiz için belirlediği yaş sınırı 13’tür. 13 yaşını doldurmuş herker aksi belirtilmedikçe Google’ın bütün hizmetlerinden faydalanabilir.

Bazı hizmetlerin yaş sınırı

Youtube videoya yaş kısıtı konulması durumunda bu videoyu 18+ kişiler izleyebilir.

Google ödemeler hizmetini sadece 18+ üyeler kullanabilir çünkü bu yaştan küçük olanlar herhangi bir parayı yönetemeyeceğinden kullanma izni verilmez.

Adsense ve Adwords gibi yine parayla ilgili olan hizmetlerde 18 yaşından büyük olmayı gerektirir.

Banlanma sebebi

Eğer bu hizmetlerden faydalanmak için yaşınızı bilerek büyük girdiyseniz banlanabilirsiniz.

Çocuklarımızı kötü etkenlerden korumak için kendi Youtube hesabımızla değil ona ait bir Youtube hesabıyla telefonu kullanmasına izin verebilirsiniz. Bu sayede yaş sınırı olan uygulamalara ve içeriklere otomatik olarak erişemeyecektir. Bu da yeterli gelmediği noktalarda kendimiz denetim yapmalıyız. Google hesaplarınızı çocuklarınız kullanıyrsa herhangi bir kart eklemeyiniz. Aksi halde haberiniz olmadan para çekmeye çalışabilirler.