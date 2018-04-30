Google Haritalarda Ödüllendirme Dönemi

Google haritaları muhtemelen navigasyon için kullanıyorsunuz. Google Haritaların başka hangi özellikleri var biliyor musunuz? Örneğin gittiğiniz yerlerde fotoğraf çektiğiniz zaman o fotoğrafı Google Haritalara yükleyebilirsiniz. Buradaki amaç yerin gerçek görüntüsünü de burayı inceleyenlere sizin gözünüzden ve kameranızdan göstermek. Bu özelliklerin kullanımını arttırmak, kullanıcıları daha sadık hale getirmek ve kullanıcı sayısını arttırmak için Google Haritalar hediyeler dağıtacak.

Yapılan açıklamaya göre yerel yerlerde Haritalara daha fazla fotoğraf yüklediğiniz zaman ve bu sayede size verilen basit görevleri tamamladığınızda sizlere hediye verecek. Hediyeleri kimin kazanacağı konusunda bilgi yok. Muhtemelen çekiliş usulü ya da rastgele dağıtılacak.

Google Haritalar ne hediye verebilir ki diyebilirsiniz. Google Play üzerinden film kiralama, Google Play Müzikden ücretsiz 3 şarkı, indirimli tiyatro bileti, indirimli sinema bileti gibi hediyeleri var. Şimdi detaylar için Google haritalara giriş yapın.