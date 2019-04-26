Google Haritalar, bir yere gitmek ve bir yer hakkında bilgi almak için sık sık kullandığımız bir araç oldu. Hayatımızada oldukça büyük bir yeri var. Ne var ki şimdilerde özellikle ülkemizde çok bilinmeyen yerlerde sizi yanlış yerlere soksa da genel manada olumlu sonuç veriyor ve size yardımcı oluyor. Haritalara katkıda bulunarak puan kazanmak mümkün. Bu sayede sizin yorumlarınız insanlar tarafından kabul görebiliyor. Yani bilinirliğiniz ve güvenilirliğiniz artıyor.

Google Haritalarda nasıl puan kazanılır?

Bir yer hakkında yorum yapmak. Bir yeri seçin ve üstüne gelin. Sayfayı aşağı kaydırın ve yorum yap deyin. Bu şekilde yorum yapmanız mümkün. Yorumlarınız diğer kullanıcılarla paylaşılacaktır. Şunu unutmayın, her yer için yorum yazmak mümkün değildir. Örneğin bir şehir ile ilgili yorum yazamayabilirsiniz ama Göbekli Tepe ile ilgili yorum yazabilirsiniz.

Bir yere puan vermek. Buda aynı yorum gibi işliyor. Yorum yaparken aynı anda puan veriniz.

Fotoğraf eklemek. Yine aynı şekilde yorum yaptığınız ve puan verdiğiniz yerde o yerde çektiğiniz bir fotoğrafı haritalara ekleyin.

Sorular. İnsanlar haritalar üzerinden soru sorabiliyor, onları cevaplayın.

Bir yerin bilgilerini düzenleme veya Haritada bir yolu düzenleme

Eksik yer ekle

Yakındaki yerlerle ilgili bilgilerin doğruluğunu kontrol etme

Bu şekilde Haritalar üzerinden puan kazanabilirsiniz. Bununla birlikte puan kazandıkça yerel rehber özelliğiniz gelişiyor ve daha üst rütbeye çıkabiliyorsunuz.