Google Haritalarda GittiÄŸiniz Yerleri Silin

Google Haritalar bazen oldukÃ§a kullanÄ±ÅŸlÄ± olan Google’Ä±n haritalar tarihÃ§esi gÃ¼n ve gÃ¼n nereden nereye gittiÄŸinizi ve nerelere uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir bir Ã¶nÃ¼nÃ¼ze dÃ¶kÃ¼yor. Bir Ã§ok kiÅŸi iÃ§in bu faydalÄ± bir Ã¶zellik olmasÄ±na karÅŸÄ±n bazÄ±larÄ± bundan rahatsÄ±z oluyor. GizliliÄŸine Ã¶nem verenler bu bilgileri Google’dan silmek isteyebiliyor. Bunun iÃ§in size bir yÃ¶ntemden bahsedeceÄŸiz.

Google konuÃ¶ geÃ§miÅŸi haritalardan nasÄ±l siliniz?

Google AyarlarÄ± – Aktivite KontrolÃ¼ kÄ±smÄ±na girin. Konum tarihÃ§esi iÃ§in duraklat seÃ§eneÄŸini seÃ§in. KonumlarÄ± silmeden Ã¶nce elbette bu ÅŸekilde duraklatmanÄ±z gerekiyor. Akabinde Google Haritalar ayarlar kÄ±smÄ±ndan Zaman cizelgesi ayarlar – TÃ¼m konum tarihÃ§esini sil seÃ§eneÄŸiyle birlikte haritalar Ã¼zerinde kaydedilen verilerinizi silebilirsiniz.

Ä°lk etapta konum tarihÃ§esi iÃ§in duraklat seÃ§eneÄŸini seÃ§tiÄŸinizden bundan sonra gittiÄŸiniz yerler kaydedilmeyecektir. Daha sonra kaydedilmesini isterseniz tekrar aÃ§manÄ±z gerekecek.