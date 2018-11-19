Google Haritalar’a Mesaj Güncellemesi

Google’dan yapılan açıklama ve testler neticesinde ortaya çıkan bir güncelleme detayı oldukça ilgi çekiyor. Şimdilik Amerika’da kullanıma sunulan özellikle artık Google Haritalar üzerinden şirketlere mesaj atmak mümkün olacak. Bu sayede aradığınız bir ürün hakkında doğrudan yerini bildiğiniz bir şirketten bilgi almanız mümkün olacak.

Bu özelliğin aktif edilmesi için ilk önce şirketlerin Google Benim İşletmem projesine kayıt olamaları gerekiyor. Ardından Google aramalarında ortaya çıkan haritalar bilgisinden şirket profiline girdiğiniz zaman yol tarifi, ara gibi sekmelerin yanına bir yenisi daha ekleniyor. Mesaj. Mesaj sekmesine tıkladığınız zaman haritalardan ayrılmadan mesajlaşma kısmı açılıyor ve buradan doğrudan şirketle iletişime geçmek mümkün.

Geçtiğimiz aylarda bir çok sosyal medya uygulamasının şirket profili yeniliğini getirmesi ile şirketlerle iletişime geçmek daha kolay hale gelmişti. Şimdi Google’da aynı adımı daha işe yarar bir şekilde Google Haritalar’ın gücünü de kullanarak atmış oldu.