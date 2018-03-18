Google Haritalar Tekerlekli Sandalye GÃ¼ncellemesi

Engellilerin hayatÄ± oldukÃ§a zor. Google’da bu zorluÄŸu biraz daha kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Google Haritalara yeni gÃ¼ncelleme geliyor. Alt kÄ±sÄ±mda bahsedeceÄŸim gÃ¼ncelleme ÅŸimdilik dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir kaÃ§ ÅŸehirde kullanÄ±labilir durumda ama yakÄ±n zaman iÃ§in de bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±lacak Ã¶zellikle Ã¼lkemize gelecek. Ä°ÅŸte o gÃ¼ncelleme.

Google Haritalara gelecek gÃ¼ncelleme ile tekerlekli sandalye kullananlar iÃ§in Ã¶zel rotalar belirlenecek. Ä°lgili ayarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman sizlere haritalar yol tarifinde tekerlekli sandalyeyle kolayca ulaÅŸabileceÄŸiniz en uygun rotayÄ± gÃ¶sterecek.

Londra, Tokyo, Meksika, Boston ve Sidney ÅŸimdilik gÃ¼ncellemenin kullanÄ±labildiÄŸi Ã¼lkeler. Zaman iÃ§inde haritalara dÃ¼nya Ã§apÄ±nda ekleme yapÄ±lacak. Kullanmak iÃ§in RÄ±tanÄ±zÄ± belirleyin yol tarifi isteyin toplu taÅŸÄ±mayÄ± seÃ§in. Daha sonra seÃ§enekler kÄ±smÄ±na girin ve tekelekli sandalyeyle eriÅŸebilen seÃ§eneÄŸinin aktif olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±n. Aktifse Google size tekerlekli sandalyeyle gidebileceÄŸiniz en uygun rotayÄ± gÃ¶sterecektir.