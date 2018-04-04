Google Haritalar Nasıl Çevrimdışı Kullanılır?

Google Haritalar dünyanın en iyi ücretsiz navigasyonlarından biri olmasının yanında ayrıca dünyanın herhangi bir yeri hakkında bilgi almanızı ve kullanıcı yorumlarını görmenizi sağlayan sosyal bir mecra. Bazen internet ve GPS problemleri gibi karşımıza çıkan engelleri haritayı düzgün görüntüleyemiyoruz. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz. Elbette haritayı daha önceden indirerek. Bu sayede herhangi bir internet gereksinimi duymadan haritaya ulaşabileceğiz.

1. Google haritalar girin. Ve gideceğiniz bölgeyi seçin.

2. Kırmızı yer bildirimi butonuna tıklayın ve sol altta çıkan daha fazla detay butonuna girin.

3. Bu kısım size bölge hakında detaylı bilgi verecek.

4. Sağ üst köşeden 3 noktaya tıklayın.

5. Çevrim dışı haritaları indir satışına tıklayın.

6. İndirmek istediğiniz bölgeyi belirleyin

7. İndir butonuna tıklayın.

Bu yöntem bölgenin haritasını cihazınızda indirecek ve daha sonra bu bölgeyi ücretsiz görüntüleyebileceksiniz. Bunu Wi-Fi bağlantısıyla yapmanızı öneririz. Nasıl yapıldığına dair görselleri galerimizde bulabilirsiniz.