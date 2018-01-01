Google Haberlere Sitenizi Kaydedin

Başlığa bakarak bu kadar kolay olacağını lütfen zannetmeyin. İlk önce Google News kaydı için kontrol etmeniz ve belki düzeltmeniz gereken bir kaç husus var. Kısaca bahsedelim.

Gerçekten haber sitesi olmak. Google News bildiğiniz gibi sadece haber sitelerinden içerik çekiyor. Bu nedenle siteniz bir haber sitesi değilse hiç uğraşmayın. Peki haber sitesi özellikleri nelerdir? Bunun için özgün ve sık sık güncellenen ve gerçekten haber veren bir internet sitesi olmalısınız. URL önemli. Bir haber ya da yazı yayınladığınız zaman URL nasıl görünüyor? /haber.asp?id=111 şeklinde olan bir url için kayıt yapmaya çalışmayın. URL şeklinizi değiştirin. site/haber/kategori/tarih/başlık şeklinde veya benzer bir url yapısı oluşturun. Haber sitesi kimin? Google bunu bilmek istiyor. Bu sitede kimler nasıl çalışıyor? Kim neyle ilgileniyor? Şeffaf olmalı ve herşeyiniz açık olmalı. Mümkünse Nickname yerine isim kullanın ve yazarların künyesini yazıların altında ya da sitenin bir yerinde yayınlayın.

Web sitenizi Google Haberlere nasıl kaydedersiniz?

https://partnerdash.google.com/publisher#p:id=pfehome adresine gidin.Siteniz için haberler dizinine ekleme isteğinde bulunun. Gerekli alanları doğru şekilde doldurun.