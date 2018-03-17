Google Görsel Aramasına Yeni Özellikler

Google, arama motoru konusunda piyasada lider ve insanların en çok tercih ettiği bir web sayfası. Bunu sağlayan şey de kullanıcı odaklı çözümler sunması. Yapılan güncelleme ile Google Görsel aramaya yeni özellikler geliyor.

Güncellemeler özellikle mobil aramalarda görsellere bulunduğu web sayfasının yazı başlığıyla beraber içtikten de ilgili bilgiler ekleniyor. Bu sayede görseli neyle alakalı olduğunu ya da ne amaçla kullanıldığını web sitesine girmeden önce görebiliyoruz. Burada amaç insanların web sitesine girmelerini engellemek değil bilakis doğru web sitesine hızlı bir şekilde girmesini sağlamaktır.

Bu güncellemeler birlikte Google Görseller arama motorunun ayrıca görsel kalitesini arttırmaya ihtiyacı var. Yüklenen ve indirilen görseller kalitesiz görüntüleniyor. Daha fazla seçenek üretilmesi gerekiyor.