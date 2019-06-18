Google Game Builder Oyun Yapma Uygulaması

Google’ın çalışanları tarafından harika bir fikir ortaya atıldı. Area 120 Google çalışanlarının fikirilerini hayata geçirmesi için kullandığı iş bölümü, Game Builder isminde bir oyun yayınladı. Bu oyunla oyun yapılabiliyor. Şuan Steam’de erken erişimde olan oyun Steam’den erişilebilir durumda. Peki nasıl çalışıyor.

Game Builder nedir?

Herhangi bir kod bilgisine gerek duymuyorsunuz. Son zamanlarda çeşitli oyun geliştirme yazılımlarının kullandığı bir özellik olan sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Oyun sizlere bir çok assest ve hazır sprite sunuyor. Bu sayede herhangi bir kod yazmadan kodlanmış bu içerikleri oluşturduğunuz oyun içine atabiliyor ve oyunu çalıştırabiliyorsunuz.

İşe yarar mı?

Gerçekçi olalım. Bu kod bilmeden oyun yazmak en azından profesyonel olmak imkansız. Bu nedenle profesyonel manada başarılı olmak imkansız diyebiliriz. Ama bu zaten fikirlerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz eğlencelik bir oyun.

Oyunun temelinde kendi hayal dünyanızı oyununuza yansıtabilirsiniz. Ortaya çıkan sonuca göre fikrinizi profesyonel olarak değerlendirme imkanınız olabilir. https://store.steampowered.com/app/929860/Game_Builder/