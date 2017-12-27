Google Fotoğraflardan Drive’a Yüklediğiniz Fotoğraflar Nasıl Kaldırılır?

Google’ın fotoğraf hizmeti Google Fotoğraflar’ı her Android kullanıcısı gibi siz de mutlaka kullanıyorsunuz. Hatta iOS sistemlerde de benim gibi kullananlar vardır. Ancak Google Fotoğraflar Drive’a yüklediğiniz fotoğrafları da barındırıyor. Hepsi bir araya giriyor. Siz sadece yedeklenen fotoğraflarınızı görmek istiyorsunuz, ancak Google Fotoğraflarda belli belirsiz hepsi bir arada. İşte bu yazımızda bunu engellemenin yolunu anlatacağız.

Yukarıda özet geçtiğim durumu düzeltmek için;