Google Fotoğraflardan Drive’a Yüklediğiniz Fotoğraflar Nasıl Kaldırılır?

Google’ın fotoğraf hizmeti Google Fotoğraflar’ı her Android kullanıcısı gibi siz de mutlaka kullanıyorsunuz. Hatta iOS sistemlerde de benim gibi kullananlar vardır. Ancak Google Fotoğraflar Drive’a yüklediğiniz fotoğrafları da barındırıyor. Hepsi bir araya giriyor. Siz sadece yedeklenen fotoğraflarınızı görmek istiyorsunuz, ancak Google Fotoğraflarda belli belirsiz hepsi bir arada. İşte bu yazımızda bunu engellemenin yolunu anlatacağız.
Yukarıda özet geçtiğim durumu düzeltmek için;
- Öncelikle Google Fotoğraflara giriş yapın.
- Ardından uygulamanın ayarlarına giriş yapın.
- Ayarlar kısmında aşağıdaki görselde gördüğünüz ekranı bulun. Bu ekranda Google Drive adı altında bir seçenek var. Bu seçeneğin altında Google Drive fotoğraflarınız ve videolarınız Google Fotoğraflar arşivinde gösterilsin diyor. Bu seçeneği kapatmanız gerekiyor.
- Bu seçeneği kapattığınız zaman Google Fotoğraflarda Google Drive arşiviniz görünmeyecektir.
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