Google Fotoğraflar Ücretsiz Sınırsız Depolama Alanı Almak

Google’ın sunduğu Fotoğraflar uygulaması cihazınızın hafızasında yemeden fotoğraf ve video yedekleme imkanı sunuyor. Google, Pixel model cihazlarla ücretsiz ve sınırsız depolama alanını ücretsiz veriyor. Siz de telefonun Pixel olmasa bile bu uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Bunun için gerekli şeyleri madde madde sizlere sunuyorum.

1. Android 7 ve üzeri cihazınızı rootlayın.

2. https://www.androidfilehost.com/?fid=673791459329053057 dosyasını indirin.

3. İndirdiğiniz dosyayı “/system/etc/sysconfig” dosyası içerisine bir dosya yöneticisi uygulamasıyla kopyalayın.

4. Dosyaların izinlerini 644 olarak ayarlayın.

5. Cihazınızı yeniden başlatın.

Bu yaptığınız işlemler telefonunuzu Google Fotoğraflar uygulamasına Pixel modeli gibi gösterecektir.

Bildiğimiz bir yöntem daha var. Hali hazırda Google Fotoğraf uygulaması zaten herkese ücretsiz depolama veriyor. Hemde sınırsız. Lakin bu kendine göre bir çözünürlük belirliyor. Telefonunuzun orjinal fotoğrafının kalitesini değiştiriyor. Eğer orjinal fotoğrafı yüklemek isterseniz sizlere sadece 15gb veriyor.