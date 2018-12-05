Google Fotoğraflar Express Yedekleme Modu Nedir?

Google Fotoğraflar, fotoğraf çekmeyi sevenler için harika bir çözüm olarak hala günümüzde popüler bir şekilde kullanılan en iyi uygulamalardan birisi. Bildiğiniz gibi uygulama telefonunuza yüklü olduğu sürece otomatik yedekleme ile hiç bir fotoğrafı kaybetmiyor sürekli yedekli tutuyorsunuz. Dilerseniz telefonunuzdan siliyor ve telefonunuzda depolama alanı açıyorsunuz. İşte o uygulamaya, Google Fotoğraflara yeni bir özellik geldi.

Kısaca açıklamak gerekli, Google Fotoğraflar’a fotoğraf yedeklemeye başlayacağınız zaman uygulama size soruyor (bu ayar sonra da değiştirilebilir) orjinal kalitede mi yedeklemek istersiniz yoksa yüksek kalitede mi? Orjinal fotoğrafı yedeklerseniz Google’ın size sunduğu depolama alanından kullanırsınız. Yüksek kalite seçerseniz fotoğraf kalitesi biraz düşer ve sınırsız depolama yapabilirsiniz. Bu iki yedekleme seçeneğine bir yenisi daha eklendi. Express yedekleme modu.

Express yedekleme modu nedir?

Bu mod sayesinde fotoğraf kalitesi bir tık daha düşüyor. Yüksek çözünürlük modunun bir altı oluyor. Lakin yükleme hızlı oldukça artıyor. Benim fotoğraflarımın görsel kalitesi çok da önemli değil, yeterki hızlı bir şekilde yedek alayım diyenler bu modu kullanabilir. Resmi bir beyan şimdilik yok ama bu modda da herhangi bir depolama alanından tüketim olmuyor.

Express yedekleme modu şimdilik Hindistan’da test ediliyor. Yakın zaman içinde bütün dünyaya açılacağı söyleniyor.