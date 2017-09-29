Google e-tablolar Formülleri ve Kullanımı

Eğer internet üzerinden bir excel e ihtiyacınız olursa ücretsiz en iyi çözümünüz Google’ın hizmeti olan e tablolar olmalı. Ama Microsft’un Excel’ine alıştıysanız biraz sıkıntı çekebilirsiniz çünkü formüllerde ve kullanımda biraz değişiklik oluyor.

Bu yazida sizlere Google e tablolar formüllerini vereceğim. Bir kaç örnek verelim. = mantığı aynı. Sadece yazılış kısımlarında bazı değişiklikler var. Örneğin toplama işlemi.

Normalde toplamayı iki hücre toplarken “=a1+a2” şeklinde yapıyoruz ama ikiden fazla hücre toplarken “sum” formülünü kullanmak zorundayız. Excel’de bu formül basitçe “topla” şeklindedir. Google etablolarda su sekilde kullanılır. ” =sum(a1:a10) ” Bu formül sayesinde a 1 ile a 10 satırlarındaki bütün rakamları toplayacaktır. Toplamı size verecektir. Bunun gibi bazı değişiklikler formuller icerisinde var. Aradığınız bütün formülleri Google’ın resmi destek sayfasında şu linkte https://support.google.com/docs/table/25273?hl=tr bulabilirsiniz.