Google Drive Karanlık Mod ve Diğer Özellikler

Google Drive, diğer uygulamaların takip ettiği modaya uyuyor ve kendisine karanlık mod ekliyor ki bu sayede karanlık modun sunduğu bütün nimetlerden kullanıcılar faydalanabilir. Google bütün uygulamalarını zaman içinde karanlık moda geçirecek gibi görünüyor.

Çıkan haberlere göre bu özellik hali hazırda sunuldu ama telefonumu kontrol ettiğimde bana gelmemiş olduğunu gördüm. Bu nedenle herkese bu yeni güncellemenin gönderilmediğini biraz beklememiz gerektiğini söyleyebilirim.

Tasarım değişikliği

Tasarımda önemli değişiklikler oluyor. Drive uygulaması ilk önce materyal tasarıma geçiyor. Sadelik ön plana çıkarken kullanıcı deneyiminin arttırılması hedefleniyor. Tasarım değişikliğinin ilk özelliği karanlık modu içermesi. İkinci en önemli değişiklik ise bazı özelliklerin butonlar şeklinde ekranın altına gelmesi.

Drive gece modu

Gece modu sayesinde karanlık ortamlarda uygulamayı gözünüz yormadan kullanabileceksiniz. Bununla birlikte super amoled – oled ekran teknolojilerinde bu uygulama karanlık modla birlikte daha az enerji tüketecek.

Belge tarama

Artık kameranız üzerinden belge tarama yapılabilecek. Her cihaz kendi kamerasıyla bunu yapacak. Telefon üreticileri konuyla ilgili kendi arayüzlerine kendi teknolojilerini ekleyip çıkarabilir. Tarama işlemi sonunda alınan görüntüyü düzenleme imkanı da geliyor.

Şuan için Android sürümünde deneme aşaması devam ediyor. Bazı kişiler güncellemeyi almış görünüyor. Android kullanıcılarının çoğu güncellemeyi almamış ama uzun sürmez. Bununla birlikte iOS sürümünde ne zaman geleceği ya da test edileceğiyle ilgili bir bilgi yok.