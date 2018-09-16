Google Bulut Yazıcı hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesiyle artık bir çok işi kablosuz şekilde uzaktan halletmemiz mümkün. Bu işlerden biri de yazıcıyı kullanmak. Örnekle ilerleyecek olursak telefonunuzdaki bir dosyayı yazdırmak için ilk önce onu yazıcıya bağlı bir bilgisayara sonra yazıcıya göndermeniz gerekiyor ama bulut yazıcı sayesinde telefondan yazdırmak da mümkün.

Google Cloud Print nedir?

Yazıcınızı web ortamına bağlar. Bu sayede aynı ağa bağlı bütün cihazlar yazıcıya dosya gönderebilir ve sayfa yazdırabilir. Google bulut yazıcıyı kullanmak için aşağıdakiler gereklidir.

Kablosuz ağa bağlanabilen bir yazıcı Chrome tarayıcı

Yapmanız gerekenler şu şekilde;

Yazıcıyı kablosuz ağa bağlayın. Bilgidayarınızı aynı ağa kablosuz şekilde bağlayın.

Şu adımları izleyerek yazıcınızı bulut yazıcıyla entegre edebilirsiniz.

Bilgisayardan Chrome’u açın. chrome://devices sayfasına gidin. Yeni cihazlar kısmında yazıcınızı bulun. Yan kısımda görünen yönet kısmına tıklayın. Kaydedin. Daha sonra kayıt için gerekli adımları takip edin ve tamam deyin. Kontrol için http://google.com/cloudprint adresine gidip yazıcınızın olup olmadığını öğrenin. Yazıcınızın burada görünmesi gerekir.

İşlem bu kadar. Küçük bir detay daha var. Başka bir kişinin yazıcıyı kullanabilmesi için yazıcıyı ilgili yönetim sayfasından o kişiyle paylaşmanız gerekiyor.