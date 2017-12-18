Google Chrome Kullanarak İnstagram’da Fotoğraf Paylaşma

Mobil ağırlıklı giden İnstagram’a bilgisayar tarayıcısından giren kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Girseler bile fotoğraf paylaşmaları pek mümkün olmayacaktır. Ancak size önerdiğimiz yöntemi denerseniz hem bilgisayar tarayıcısından girebilir, hem de fotoğraf paylaşabilirsiniz.

Program kullanmadan bilgisayar tarayıcısı aracılığı ile İnstagram’da fotoğraf paylaşmak için;

Mantık yine aynı olacak. Mobilden girmiş gibi yapacağız. Öncelikle Chrome’da İnstagram’ı açın ve hesabınıza giriş yapın.

Ardından Ctrl + Shift + I kısa yolunu kullanarak geliştirici araçlarına geçiş yapın.

kısa yolunu kullanarak geliştirici araçlarına geçiş yapın. Bundan sonraki adımda Ctrl + Shift + M kısa yolunu kullanarak mobil ara yüze geçin. Olay burada başlıyor. Yine mobil üzerinden gitmiş oluyorsunuz.

kısa yolunu kullanarak mobil ara yüze geçin. Olay burada başlıyor. Yine mobil üzerinden gitmiş oluyorsunuz. Mobil ara yüze geçtiğiniz zaman tıpkı telefonunuzda olduğu gibi bir ekran sizi bekliyor olacak. Sonrasında izleyeceğiniz yolu anlatmaya gerek yok, ancak yine de kısaca özet geçmek istiyorum.

Kamera simgesine dokunup bilgisayarınızdaki resmi seçiyorsunuz. Eğer filtre eklemek ister veya diğer ayarları yapmak isterseniz yapıyorsunuz.

İleri deyip fotoğrafınızı paylaşıyorsunuz.

Bu adımları izleyip fotoğrafınızı bilgisayar aracılığıyla paylaşabilirsiniz.