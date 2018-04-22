Google Chat Nedir?

Google’ın telefon operatörleriyle ortak çalıştığınve temelde Apple’ın imessage hizmeti gibi çalışacak yeni bir mesajlaşma sistemi duyuruldu. Chat. Konuşulanlara göre bu yenilikle birlikte SMS tarih olacak. Çünkü kimsenin ihtiyacı kalmayacak. Sistemden biraz bahsedelim. Google bütün Android cihazlarla bu özelliği getirmeyi planlıyor. Bu sayede herkes yani bütün Androidli cihazlar SMS değil internet üzerinden SMS gibi mesajlar alacak.

Bunun için bir SMS hakkınız olması gerekmediği gibi bu özelliği kullanmak istemeyenler içinde kapatma özelliği olacak. Peki o halde bu kişiler mesajı nasıl alacak? Google Chat kullanmasanız bile o mesajlar size ulaşacak. Chat ‘ten atılmış bir mesaj karşı tarafta bu uygulama kullanılmıyorsa ona SMS olarak gidecek. Kullanılıyorsa Chat mesajı olarak gidecek.

Bu ülkemizde de denedin. Örneğin Turkcell bip gibi. Lakin verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu tür uygulamalar sadece kendi aralarında mesajlaşıyor. Bir diğer örnek de WhatsApp. Lakin Chat uygulaması kullanan kullanmayan herkese mesajı ulaştıracak. Evrensel olacak. Elbette telefonla birlikte bilgisayar üzerinden de kullanmak mümkün olacak.