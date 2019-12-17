Google Asistan’ı Tercüman Olarak Kullanmak Mümkün

Yakın zaman içinde bütün Android kullanıcılarına sunulacak olan yeni özellikle birlikte Google Asistan tercüman olarak kullanılabiliyor. Google tercüman ile anlık çeviri yapabiliyor. Dilerseniz Türkçe’den başka bir dile ya da başka bir dilden Türkçe’ye çeviri yapmak mümkün. Bu sayede özellikle yabancı bir ülkede anlaşmanız daha kolay olabilir. Ya da dinlediğinizi anında çevirmek için yabancı programlar izlemeniz bile mümkün.

Google Tercüman hem Android hem de iOS cihazlara gelecek. Güncelleme kademeli olarak yayınlanacak. Yani herkese farklı zamanlarda gelebilir. Bu açıdan beklemenizde fayda var.

Google Asistan Çevirmen modu nasıl kullanılır?

Google Asistan’ın çevirmen modu 44 farklı dil arasında anlık çeviri yapabiliyor. Yani siz Türkçe konuşursanız onu anında sizinle birlikte kelimesi kelimesine İngilizceye çevirmesi mümkün.

Bunun için Google Asistanı açarak, “Hey Google, Türkçe çevirmenim ol!” veya “Hey Google, Türkçe konuşmama yardımcı ol!” şeklinde seslenmeniz yeterli ya da Google Asistan’ın içinde manuel olarak hangi dilden hangi dile çevrileceğini belirlemeniz de mümkün.

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