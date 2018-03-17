Google Arama’nÄ±n Bilinmeyen Ã–zellikleri

Bu yazÄ±da sizler iÃ§in Google’da bir arama yaparken en doÄŸru sonucu hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bulmanÄ±z iÃ§in bir kaÃ§ basit numara gÃ¶stermek istiyorum. Lakin gÃ¶rselimizde onlarcasÄ± var. Hepsini kontrol edebilirsiniz.

1. BaÅŸlÄ±kta kelime arama

intitle:arayacaÄŸÄ±nÄ±zkelime ÅŸeklinde arama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman arayacaÄŸÄ±nÄ± kelimenin geÃ§tiÄŸi yazÄ± baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼nÃ¼ze serer.

2. Blog baÅŸlÄ±klarÄ±nda arama

inblogtitle:arayacaÄŸÄ±nÄ±zkelime

Bu aramayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman kulenizin sadece blog baÅŸlÄ±klatÄ±nda arar ki diÄŸer sonuÃ§larÄ± gÃ¶rmezden gelir.

3. YazÄ± iÃ§inde arama

intext:arayacaÄŸÄ±nÄ±zkelime

Bu arama baÅŸlÄ±klarda deÄŸil yazÄ±nÄ±n iÃ§inde kelimeleri arar ve o sonuÃ§larÄ± size gÃ¶sterir.

4. Belli bir yazarÄ±n yazÄ±larÄ±nÄ± arama

allinpostauthor:yazarÄ±n adÄ±

Bu aramayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bu yazarÄ±n ya da bu isimle yazmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin yazÄ±larÄ± arama sonuÃ§larÄ±nda yayÄ±nlanÄ±r.

5. Telefon numarasÄ± arama

phonebook:isim

Bu arama varsa ismini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸinin telefon numarasÄ±nÄ± size verir.

HatÄ±rlatma yapalÄ±m. Ä°ÅŸim benzerliÄŸinden aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sonuca ulaÅŸmanÄ±z zor olabilir ama bir okyanus olan internet ortamÄ±nÄ± bu yÃ¶ntemlerle deniz seviyesine indirmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. DiÄŸer arama yÃ¶ntemleri iÃ§in infografik gÃ¶rselde bakÄ±n.