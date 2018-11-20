Google Arama Sonuçlarına Yorum Yapma Özelliği

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde mekanlar gibi diğer arama sonuçlarınada kullanıcıların yorum yapmasına olanak tanınacak.

Bu özellik sayesinde arama sonucu ve içerik hakkında kullanıcıların yaptığı yorumlar diğer kullanıcılar tarafından okunabilecek.

Peki bu özellik ne işe yarayacak? İnsanların arama sonuçlarından aldığı verim artacak. Bununla birlikte daha hızlı sonuca ulaşmak mümkün olacak. Aradığınızı hemen bulmanız mümkün olacak. Ayrıca bu yeni yorum özelliği sayesinde kötücül yazılım içeren siteler, boş içerikler, sadece anahtar kelime ve başlıklı ziyaretçi çekmeye çalışan içeriklerin de kullanıcı yorumlarıyla önüne geçilecek.

Arama sonuçlarına yorum özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belli değil. Lakin kullanıma sunulduğu zaman arama deneyimini oldukça arttıracak diyebiliriz.