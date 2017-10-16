Google Adsense Sınırsız Reklam Yayınlama

Daha önceden bildiğiniz üzere bir sen sitesinde aynı sayfa üzerinde 3 reklam gösterilebiliyordu. Siz ne kadar eklerseniz ekleyin 4. Reklam boş görünüyordu. Google bu katı kuraldan vazgeçti. Hem reklam vereni teşvik amacıyla hem de diğer reklam verenlerle rekabet amacıyla bu gerekliydi. Şimdi web sitenizde istediğiniz kadar reklam yayınlayabilirsiniz. Peki nelere dikkat etmelisiniz?

1. Reklamları içerikten atıştırın.

Bu Google için önemli. Bi görüntüleyici reklamla site içeriğini ayırabilmesi, neyin reklam olduğunu anlayabilmeli. Tıklamaya teşvik yasak

2. Her yere reklam koymayın.

Ziyaretçi siteden sıkılırsa zaten reklam gelirleriniz düşer. Bu yüzden mantıklı ve kurallara uygun yerlere reklam koymanız yeter. Bu yeni sınırsız reklam özellikle sayfayı kaldırdıkça içerik gelen sınırsız siteler için avantaj oldu.

3. Sayfa düzeyi reklamları açın.

Mobil sitelerin öneminden bahsetmeye gerek yok. Sayfa düzeyi reklamlar mobil siteler için geliştirilmiş. Biri sev sitenizi telefondan ziyaret ettiğinde ekranın altinda ya da ekranı kaplayan bi reklam çıkar. Bunu aktif edin.