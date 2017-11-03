Gmail’de Açılan Harici Tarayıcı Nasıl Kapatılır?

Tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Gmail’de de harici tarayıcı ile bağlantı açma özelliği bulunuyor. Önceden böyle bir özellik bulunmuyordu. Son güncellemelerden sonra eklenen harici tarayıcı özelliği kimilerinin hoşuna gitse de çoğunun canını sıkıyor. Gmail’den gelen bir linke tıkladığınızda tıkladığınız adresi Gmail üzerinden açıyor. Yani Gmail’i bir tarayıcı gibi algılıyor. Bu yazımızda bunu nasıl iptal edeceğinizi anlatacağız.

Öncelikle Gmail’e girin.

Ardından sol tarafta yer alan üç çizgi butonuna tıklayın ve sol menüyü açın.

Bundan sonraki adımda ayarlar sekmesini bulun.

Ayarlara giriş yaptığınız zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Bu ekranda mail adresinizin ayarları ve genel ayarlar adında iki tane ayar olacak. Siz genel ayarlara giriş yapacaksınız.

Genel ayarlarda aşağı kısımlara doğru gittiğiniz zaman karşınıza “web bağlantılarını Gmail’de aç” adında bir ayar göreceksiniz. O ayarın yanındaki tik işaretini kaldırın.

Yapmanız gereken işlemler bu kadar. Bu işlemin ardından Gmail üzerinden tıkladığınız linkler artık telefonunuzdaki varsayılan tarayıcı tarafından açılacaktır.