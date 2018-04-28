Gmail Yenilendi. Yeni Gelen Güncelleme Detayları

Bir çok kişi tarafından olumsuz şekilde değerlendirilen Gmail kim ne derse desin dünyanın en büyük mail platformu. Bunun en önemli sebebi Google servislerini kullanmak istiyorsanız bir Google hesabınız olması gerekiyor. Elbette bunun için gmail’e gerek yok ama çoğu kullanıcı ilk kaydını olurken başka mail adresi eklemek yerine gmail’e kayıt olup Google servislerinden faydalanmak istiyor. Bu nedenle kim ne derse desin en büyük mail servisi maalesef gmail.

Gmail yenilendi

Google Gmail’e güncelleme getirdi. Bu güncelleme detaylarını sizlerle paylaşacağız.

Tasarım yenilendi. Artık sağ kısımda takvim ve etkinliklerini daha kullanıcı dostu ve işinizi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Güvenlik Konusu

Bu yeni güncelleme ile birlikte kimlik avı dolandırıcılığı konusunda daha güvendesiniz çünkü Gmail artık bütün linkleri denetleyip konuyla ilgili değerlendirecek. Linklerde sıkıntı bulduğunda da sizi uyaracak.

Güvenlik tarafında iki farklı özellik daha var. İlki kendini yok eden posta özelliği. Gönderdiğiniz bir mailin ne kadar süre okunabilir kalacağını belirliyorsunuz. Bu süre sonunda posta kendini imha ederek okunamaz hale geliyor. Bunun yanında iki katmanlı doğrulama sayesinde bir postayı yanlış kişiye göndermeniz asla mümkün değil çünkü sms doğrulama koduyla gönderme özelliğinin yanında ayrıca yeniden giriş yapmasını da talep edebiliyorsunuz.

Hatırlatma özelliği

Gönderdiğiniz bir maile cevap alamadınız mı? O halde hatırlatma özelliği sayesinde belirlediğiniz bir tarihe bu özelliği ayarlayın ve size gönderdiğiniz maili anımsatsın. Bu sayede cevap alamadığınızı anlamış olursunuz. Bu özelliği başka amaçlar için kullanmak da mümkündür.

Nasıl kullanırsınız?

Yeni sürümün keyfini sürmek mi istiyorsunuz. Gmail’e giriş yapın ayarlar ve çark kısmından yeni sürümü dene linkine tıklayın. Yeni tasarım karşınızda.