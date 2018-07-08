Gmail Postalarınız Başkaları Tarafından Okunuyor Mu?

Yakın geçmişte ortaya atılan skandal iddialara Google güvenlik başkanından cevap geldi. Cevabı sizinle paylaşmadan önce yorumumuz şu şekilde aktaralım, cevapta direkt olarak “hayır” denmemiş. Olaydan kısaca bahsedelim. Ortaya atılan iddiaya göre Google’ın posta servisi Gmail hesabınızdan gönderdiğiniz ve aldığınız postalar 3. parti uygulamalar tarafından okunuyor gerekirse paylaşılıyor. İddia bu şekilde, sıkıntı ise Google buna verdiği cevapta hayır kimse postanızı görmüyor dememiş. işte o skandal iddialara karşılık skandal cevap.

“E-postalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için size seçenek sunmaya yönelik Google dışı çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, yayınlanmış bir Google dışı uygulama Gmail iletilerinize erişebilmeden önce geliştiricinin otomatik ve manuel olarak incelenmesini, meşru bir uygulama olup olmadığının değerlendirilmesi için gizlilik politikasının ana sayfasının değerlendirilmesini ve ayrıca uygulamanın belirttiği şekilde çalışıp-çalışmadığından emin olmak için gerçekleştirilen uygulama içi testleri içeren çok aşamalı bir inceleme sürecinden geçirilir.

İnceleme sürecimizden geçebilmek için Google dışı uygulamaların karşılaması gereken iki temel gereklilik söz konusudur.

Kendilerini doğru tanıtma: Uygulamalar kimliklerini yanlış tanıtmamalı ve verilerinizi nasıl kullandıkları konusunda net olmalıdır. Uygulamalar bir şey gibi görünüp başka bir şey yapamazlar. Gizlilik açıklamaları ise net ve kolayca görünür olmalıdır.Yalnızca ilgili verileri talep etme: Uygulamalar yalnızca belirtilen fonksiyonları için ihtiyaç duydukları veriyi talep etmeli ve bu veriyi nasıl kullandıkları konusunda net olmalıdır. Google dışı uygulamaların kurallarımıza uymaya devam edip etmediklerinden emin olmak için inceler, uymadıklarını tespit ettiğimizdeyse uygulamayı askıya alırız.

Ek olarak, kullanıcılarımız diledikleri zaman Google Güvenlik Kontrolü sayfasına giderek diğer güvenlik ayarlarının yanı sıra erişim izni verdikleri tüm uygulamaları inceleyip, istedikleri uygulamalar için izinleri kaldırabilirler.”