Gmail Otomatik Posta Silme

Google’ın mail servisi Gmaili mi kullanıyorsunuz? Artık postalarınız içinden çıkılmaz bir hal mi aldı? Sizlere postaları otomatik temizleme yöntemini gösteriyoruz. Anlatacağımız yöntem sayesinde artık, postalarınızı kendiniz silmekle uğraşmayacaksınız. İşte yönteminiz.

İlk önce şundan bahsedelim, neden postalarınızı silmek istersiniz?

Her posta belli bir boyuta sahip ve bunu işgal ediyor. Postalar drive hesabınızda depolanıyor. Bir içerik ekli olan posta size sunulan alandan yer çalıyor. Alan satın almayacaksanız ileriki bir zamanda bu sıkıntı olabilir. Temizlik gerektiriyor.

Bu sıkıntıları yaşamak istemiyorsanız aşağıdaki yöntemi uygulayın.

https://gsuite.google.com/marketplace/app/email_studio_for_gmail/60106804857 adresinden eklentiyi indirin.

Tarayıcıyı yeniden başlatın

Posta hesabınızı açın.

Eklentinin ikonuna tıklayıp eşitlemeyi yapın yani bu eklentinin postanıza erişmesine izin verin.

Ayarlar kısmından silinecek postaların kriterlerini belirleyin.

Bu işlem otomatik silme yapar. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yanlış bir silme işlemi yapmamak için önemli postalarınızı gmail içinden önemli şeklinde işaretleyebilirsiniz. Bu postalar siz istemedikçe silinmez.