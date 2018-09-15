Gmail Adresi Alırken Noktalama İşaretleri Kullanmak

Dünyanın en çok kullanılan mail servislerinden birisi olan Gmail kullandığı teknoloji ve güvenlik sistemleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. Artık bilinen bir posta servisi olan gmail bir çok kişi tarafından kullanıyor. Bir gmail hesabı ayrıca bütün Google servislerinden yararlanmanızı sağlıyor. Bir tane de siz almak mı istiyorsunuz? Mail adresinizi nasıl belirleyeceksiniz? İşte gmail adresi alırken noktalama işaretlerinin önemi.

Ali Veli isimli kişi gmail’den mail adresi almak için aliveli@gmail.com adresini belirler. Bu mail adresi kullanılıyor uyarısı alırsa ali.veli@gmail.com adresini dener. Ama böyle bir mail adresini alamaz. Aynı uyarıyı alır. Bu mail adresi kullanılamıyor. Çünkü ali.veli@gmail.com mail adresi aliveli@gmail.com adresiyle aynıdır. Aradaki noktalı mail adreslerinin bütün kombinasyonları aliveli@gmail.com mail adresine aittir. İsterseniz a.l.i.v.e.l.i@gmail.com yazın. Bu mail adresine gönderilen bütün mailler yine aliveli@gmail.com adresine gidecektir. Bu nedenle isminizi belirlerken dikkat ediniz.

Peki size uygun mail adresini nasıl bulacaksınız? Sonuna ya da araya bir rakam işe yarayacaktır. Ali2veli@gmail.com veya benzer posta adresleri eğer kullanılmıyorsa alınabilir.