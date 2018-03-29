GetContact Numara ve Hesap Silme

GetContact cep telefonunuzdan numara bulduğunuz ya da başka birinin rehberinde nasıl kayıt olduğunuzu gösteren bir uygulamadır. Ama bir çok insan ve alakasız insanlar için bile tehlikeli olabilir. Zira uygulamayı yükleyenlerin rehberindeki bütün numaralar rehber erişimine izin vermeniz durumunda uygulamaya yüklenir ve neredeyse herkese açık hale gelir. Alakasız insanlar nasıl kötü etkileniyor? Birinin rehberinde numaranız ve ve bu kişi bu uygulamayı kullanıyor. Sizin numaranız da bu uygulamada yayınlanmış oluyor.

GetContact’tan numara nasıl silinir?

Uygulamaya girin. Uygulama hakkında kısmından hesap ayarlarına girin. Hesabı sil’i seçin Bu ayar hesabınızı uygulamadan siliyor. Ama numaranız hala uygulamada yer alıyor. https://www.getcontact.com/unlist buraya gidin. Buraya numaranızı yazın ve unlist butonuna tıklayın. Silinme 24 saat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz adımlar numaranızı uygulama veri tabanından silecektir. Ama daha sonra numaranız tekrar başka biri tarafından eklenebilir mi bu durum açıklanmıyor.