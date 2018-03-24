GearBeast 4. Yılına Özel Fırsatlar

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi GearBeast’in 4. Yılına Özel fırsatları kaçırmayın diye bu yazımızda sizlere kampanyalardan bahsetmek istiyoruz. Bir sürü kategoride bir sürü indirimle karşınızda. Mükemmel indirimleri kaçırmayın. İşte en değerli GearBeast 4. Yıl kampanya ve fırsatları.

İlk önce kampanyadan yararlanabileceğiniz ve fırsatları görebileceğiniz sayfamız https://tr.gearbest.com/m-promotion-active-419.html buradan bir değil iki değil bir çok fırsat bulunuyor? Şu an tam bu yazı yayınşandığında “parti geri sayımı” indirim ve kampanyaları bulunuyor. 20 ile 26 Mart arasında bu kampanyada faydalanabilirsiniz.

Sadece bugüne özel birbirinden güzel teknolojik alet ve aksesuarlar %63’e varan indirimler bulunuyor. Bu kategori ve ürünler ertesi gün değişiyor.

Bunun yanında başka kategorilerde indirim kuponları, direkt indirimler, ve sabit fiyatlı ürünler verdiğimiz linkte bulunabiliyor. GearBeast’in 4. Yılına Özel bu kampanya 9 Nisan’a kadar sürüyor.

26 Mart’a kadar parti geri sayımı indirimleri sürecek. Ondan sonra talihsiz fiyatlar etkinliği başlayacak ve 2 Nisan’a kadar devam edecek. Bu etkinliği kaçırmayın çünkü hiç bir yerde göremediğiniz fiyatları göreceksiniz. GearBeast ‘in son etkinliği ise 9 Nisan’a kadar devam edecek. GearBeast şükranlarımı sunuyor etkinliğinde indirim kampanya ve kısımlarını göreceğimiz gibi en önemli indirimleri olacağı bir zaman olacak.

GearBeast ‘in 4. Yıl kutlamalarına katılıp alışveriş etmeyi düşünüyor musunuz? O halde belli bir miktar alış veriş yapana indirin sunan kampanyaları mutlaka göz atın. Örneğin 200$ ve üzeri alışverişte 20$ indirim kampanyası oldukça dikkat çekici.