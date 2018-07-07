Galaxy S9 Serisi Kendi Kendine Fotoğraf Gönderiyor

Samsung’un başına ilginç bir olay geldi. Ortaya çıkan şikayetlere göre Galaxy S9 ve Plus modeli sahibinin haberi olmadan rehberdeki bazı kişilere herhangi bildirim olmaksızın fotoğraf gönderiyor. Söylenene göre konuyla ilgili Samsung yaptığı açıklamada konuyla ilgili çözüm çalışmaları sürüyor. Lakin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Gelen şikayetler reddit üzerinden yapılmış. Bazıları rehberindeki rastgele kişilere herhangi bir bilgisi olmadan bazı fotoğrafların gönderildiğini söylüyor. Bazılarının eşlerine fotoğraf gönderilmiş. Durum böyle olunca insan konunun altında başka birşey arıyor. Acaba sorun Samsung’ta değil de kullanıcıda mı?

Yapılan şikayette Samsung’un vasrsayılan kendi mesajlaşma uygulaması fotoğrafları gönderiyor. Fotoğraf karşı tarafa ulaşana kadar böyle bir girişimin olup olmadığı anlaşılamıyor. Fotoğrafın gittiğini gördüğünüz zaman haberiniz oluyor. Bakalım eğer böyle bir durum varsa Samsung konuyla ilgili neler yapacak.