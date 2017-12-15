Galaxy S9 Hakkında Bilinenler

2018’e girdiğimiz zaman Samsung Galaxy S9 tanıtımını çok beklemeyeceğiz. Bir çok şirket gibi Samsung’da yeni telefonunu tanıtacak. Yeni S9 ile ilgili bir çok şey konuşuluyor ama bunlar resmi değil. Şimdi sizinle resmi bir belge olduğu söylenen şema paylaşacağım. Şema da gördükleriniz Galaxy S9 çizimleri. Bize tasarım hakkinda bilgi verecek bu çizimlerde değişiklik olabilir zira telefon hala geliştirme aşamasında.

İlk bilmeniz gereken S9’un tek kamera S9+’ın ise cift kamera olacağı. Bunun yanında S9 modelinde parmak izi okuyucu flash ve kalp atışı okuyucu kameranın hemen yanına konulmuş.

Bunların yaninda 3.5mm kulaklık girişi alt kisimda yer alıyor. Tasarım şemadan oldukça iyi görünüyor.