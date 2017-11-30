Galaxy S9 Çoktan Hazırmış

Samsung neredeyse 1 senedir bir işlemci üzerinde çalışıyor. Exynos 9810 işlemcisi artık hazır. İlk başta şu şekilde düşünülüyordu. Exynos 9810 Galaxy S8 cihazlarda kullanılacak. Lakin Galaxy S8 tanıtıldığı zaman görüldü ki farklı bir işlemci var. O zaman Exynos 9810 neden geliştiriliyor? Bu sorunun cevabı ortaya çıktı.

Bahsi geçen işlemci Galaxy S9 için neredeyse 1 senedir geliştiriliyor. Şimdi teknoloji ve telefon dünyasında en çok konuşulan durumlardan bir tanesi işlemcinin hazır olmasıyla birlikte Galaxy S9’un normalden daha erken çıkacağı.

Samsung bildiğiniz üzere uzun zamandır aynı isim modelleri geliştiriyor sadece yılını değiştiriyor. Bu örneğe en popüler örnek Galaxy A serisi. A5 A7 2018’e hazır. Galaxy S serisi ise bu sene erken çıkacak. Note serisi ile ilgili bilgi şimdilik yok.