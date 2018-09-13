Galaxy S10 Parmak İzi Sensörü Hakkında Bilgiler

Son zamanlarda telefonlarda yüz tanıma teknolojisi çokça kullanılmaya başlansa da parmak izinden vazgeçilemeyeceği aşikar. Zira herkes yüz tanımanın doğru çalıştığını düşünmüyor ya da güvenli bulmuyor. Bir çok kişi de zaman kaybı buluyor. Ayrıca kamera ve sensörleri kullandığı için enerji kaybı olarak düşünenler de var. Ama parmak izi sensörü vazgeçilmezimiz.

Parmak izi sensörü son zamanlarda oldukça gelişti. Bazı cihazlar sensörü çoktan ekranın altına koydu bile. Samsung’da bunu S10 modelinde kullanacak. Ekranın altına koymakla kalmayarak ayrıca yeni özelliklerle ekleyecek. Bununla ilgili patent başvuruları ortaya çıktı.

İlk olarak ekranın alt kısmında geniş bir bölge parmağınızı tanıyabilecek. Günümüz parmak izi teknolojileri biyometrik tarama yaparken Samsung’un bu teknolojisi ultrasonik tarama yapacak. Bu sayede daha hızlı ve güvenli bir tarama yapılacak. Bunun yanında zor şartlar altında da parmak izi okunabilecek. Örneğin ıslak parmak parmak gibi.

Bu teknolojiyle ilgili ortaya atılan bir iddia daha bu teknolojinin orta segment cihazlarda da kullanılacağı. Bu sayede çok pahalı telefon alamayan kullanıcıların bu sayede ilgisi çekilmeye çalışılacak. Bu durumun satışlarda artış yaşanmasına sebep olması bekleniyor.