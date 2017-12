Galaxy Note 8’de Pil Sorunu Var Mı?

Samsung’un başı dertten kurtulmuyor. Çiçeği burnunda amiral gemisi Note 8 için inanilmaz bir iddia ortaya atıldı. Note 8’in bazı sürümlerinde pil sorunu olduğu ortaya çıktı. Bu basit bir pil sorunu değil. Telefonun şarkı bitip kapandığında bazı Note 8 sürümleri bir daha açılmadı.

Geçtiğimiz yıl Note 7 ile büyük problem yaşayan daha sonra bütün telefonları geri toplamak zorunda kalan sonra da Note 7 için yeni bir sürüm çıkaran Samsung bu sene Note 8 ile aynı problemi mi yaşayacak?

Amerikada SamMobile sitesinin aldığı şikayetler sonucu böyle bir durum ortaya atıldı. Bazıları telefonunu hiç açamadı. Samsung’dan durum değerlendirmesi bekleniyor.

Neden Samsung sürekli problem yaşıyor? Aslinda sadece Samsung değil bir çok telefon üreticisi aynı sıkıntıyı yaşıyor. Pazarın çok haraketli olmasından kaynaklı şirketler bir an once pazara yeni cihazla girmek için acele ediyor. Bu da eksikliklere neden oluyor. Elbette Samsung acele etmekte haklı çünkü com ciddi rakipleri var. Lakin bu sıkıntılar telefonun gözden düşmesine neden olacaktır.