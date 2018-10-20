G2Deal.com’dan Bize Özel İndirimli Microsoft Lisansı

Aorhan takipçileri için harika bir kampanya hazırlandı. Lisanslı Microsoft anahtarı satan G2DEAL sitesinden uygun fiyatlı lisans anahtarı satın alabiliyorsunuz. Bu lisans anahtarlarıyla orjinal olarak microsoft ürünlerini kullanma imkanınız oluyor. Aorhan.com sitesine özel oluşturulan indirim kodu ile siteden indirimli olarak lisans anahtarı satın alabilirsiniz.

Bu kampanyaya katılmak için neler yapmalısınız, hangi ürünlerde indirim alacaksınız, bu indirimi nasıl kazanacaksınız hepsini tek tek anlatıyoruz. İşte detaylar;

G2Deal ile sonbahar indirimi. G2deal.com sitesi son zamanlarda özellikle oyunlar ve pc yazılımları için ilgililerin odak noktası haline geliyor. Uygun fiyatları sayesinde insanlar ilk tercihlerini burada kullanıyor. Aşağıdaki ürünleri AORHAN15 kodu ile tam %15 indirimle almanız mümkün. İşte indirimli alabileceğiniz ürünler.

Windows 10 Pro Professional CD-KEY (32/64 Bit) at $10.78

Microsoft Office 2016 Pro Professional Plus CD-KEY (1 PC) at $26.36

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro –Bundle at $30.59

MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS CD-KEY at $59.93

MICROSOFT VISIO PRO PROFESSIONAL 2016 at $22.92

Hızlı lisans anahtarı teslimatı

Ürünler dijital olunca teslimatında hızlı olmasını beklersiniz. G2Deal.com sizlere bunu sunacak. Teslimat belirttiğiniz mail adresine gönderilecek. Hem de çok hızlı bir şekilde. Eğer bir sorun yaşarsanız ya da küçük bir sorunuz varsa bile hemen müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek yardım almanız mümkün.

AORHAN15 Kodu İle İndirimli Nasıl Alışveriş Yapılır?

Sizlere basit bir şekilde AORHAN15 koduyla %15 indirimli nasıl alışveriş yapacaksınız kısaca açıklıyoruz. Verdiğimiz linklerden istediğiniz ürüne gidiniz. Burada almak istediğiniz ürün miktarını girin. Daha sonra sepete ekle diyerek sepetinize gidin.

Bu kısımda yapmanız gereken AORHAN15 kodunu “discount codes” kısmına yazmak.

Daha sonra Apply butonuyla indirim kodunuzu ekleyin.

İndirimin gerçekleştiğini Grand Total kısmında göreceksiniz. Ardından ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Ayrıca görsellerden yardım almanızı tavsiye ederim.