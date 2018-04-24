Funding Chocies Nedir?

Azıcık internet üzerinden para kazanmakla ilgili bir şey biliyorsanız reklamların ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuz demektir. İnternet üzerinden para kazanmanın en gerçekçi ve hızlı yolu içeriğinizi yayınladığınız yerde ayrıca reklam yayınlamaktır. Bu web sitesi olur, Youtube olur, diğer programlar olur. Yani reklam bir web sitesinin yaşaması için önemli bir husus çünkü başka bir önemli geliri yoktur. Ama bu internet sitesinin okuyucusu ise burada reklam görmek istemez. Daha düzgün ve hızlı görüntüleme yapmak için reklamsız bir site için çabalar. Elbette bunu sağlayan bir çok uygulama bulunuyor. Adblock dediğimiz uzantı / uygulamanın bir çok türü var. Bu yazıda sizlere bu uzantıları ortadan kaldıracak mantıklı bir Google girişiminden bahsedeceğiz.

Uzun zamandır Google adblock uygulama ve uzantılarını sanal hayattan silmeye çalışsa da başarılı olamadı. Elbette silmek istemesinin en önemli nedeni kendisinin dünyanın en büyük reklamcısı olması. Başarılı olamayınca farklı bir proje geliştirmeye başladı. Funding Chocies.

Funding Chocies ‘ katılan ülkelerde yayın hayatını sürdüren web siteleri adblock yüklü bir tarayıcıyla site görüntülenirken bu uygulama sayesinde insanları reklamlı bir site için zorla ikna ediyor. Ya da reklamları kaldırmak için bir ödeme yöntemi sunuyor ya da en kötü ihtimal siteyi size göstermiyor. Elbette bu seçenekler arasında sizlere neden böyle olduğunu açıkça belirtiyor. Web sitesinin geçim kaynağı reklamlar olduğundan siz adblock kullandığınız sürece sitenin o sevdiğiniz yazıları daha fazla yayınlanamaz şeklinde içeriklerle sizlere seçenekler sunuyor. Görselleri inceleyebilirsiniz.

Yani 3 seçenek var.

Adblock’u kaldırıp siteyi rahatça ziyaret edebilirsiniz. Para ödeyerek reklamları kaldırıp siteyi istediğiniz gibi ziyaret edebilirsiniz. Adblock’u kaldırmazsanız siteyi görüntüleyemezsiniz.

Türkiye Funding Chocies ‘in kullanılabilir olduğu ülkeler arasında yer almıyor. Yakın zaman içinde umarız bu ülkeler arasına ekleniriz.