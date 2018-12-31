Fotoğraflarınızı Websiteniz İçin Nasıl Optimize Edersiniz?

Bir web sitesi sahibi misiniz? Eğer blog gibi sürekli güncellenen ve fotoğraf yüklenen bir web siteniz varsa fotoğraflarınızı Optimize etmek isteyebilirsiniz. Neden mi? Fotoğraflarınızın boyutu büyükse web sitenizin yüklenme hızı düşer.

Fotoğrafları web sitesine optimize ederken dikkat etmeniz gereken şey boyutu küçültüp kaliteyi hemen hemen aynı bırakmak. Zira elbette kayıp oluyor ama başarılı bir yazılım kullanırsanız gözle görülür bir fark ortaya çıkmıyor.

Dilerseniz sizlere bunu yapabileceğiniz bir kaç öneri sunacağım.

Program yardımıyla boyut düşürme.

Color Quantizer isimli programla fotoğraf boyutu küçültebilirsiniz. Hemde gözle görülür bir kalite farkı olmadan. Kullanımı oldukça basit. Sıkıştırma planımızı seçip başlatın. 7mb civarındaki bir fotoğraf 700kb a kadar düşebiliyor.

https://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Others/Color-quantizer.shtml

Ben program kullanmak istemiyorum diyenler,

Web sitesi üzerinden basitçe aynı işlemi yapmanız mümkün. Farklı alternatifler de bulabilirsiniz. Örnek. https://squoosh.app/

Ben telefondan bu işlemi yapmak istiyorum. Bunun için Android’de kullanabileceğiniz bir uygulama,

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vinson.shrinker

Compress Photo uygulamasıyla işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Küçültme işleminden sonra fotoğrafları upload edin hız konusunda başarılı olacaksınız.