Fortnite Mobile iOS için Çıktı

Uzun zamandır beklenen oyun sonunda çıkışını gerçekleştirdi ama üzücü olan şimdilik iOS cihazlar için çıkmış olması. Açıklamaya göre Android için oyun yakın zamanda çıkacak. Bildiğiniz gibi oyun daha önce deneme aşamasında sadece davet usulü ile oyuncu buluyordu. Şimdi bütün iOS sahipleri oyuna edilmekte özgür.

Oyunun dikkat çekici en önemli özelliği Platformlar arası oyun ve geçişe izin vermesi. Yani PC de oynayan biriyle mobilde oynayan birisi aynı haritada olabilecek. Ayrıca PC sürümünüzdeki oyuna mobilden devam etmek mümkün olacak.

Peki PC sürümünü oynayan biriyle mobil sürümü oynayan birinin eşit olması mümkün mü? Klavye Mouse ikilisinin kontrolü her zaman daha iyi. Mobilde ise kontroller oldukça zor. Acaba mobilde nişan aşma yardımı mı var ya da başka bir avantaj mı sağlanıyor?

Oyunun Android için ne zaman çıkacağı şimdilik belli değil.

https://itunes.apple.com/us/app/fortnite/id1261357853 buradan indirdiğiniz oyun için iOS 11 işletim sistemli iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 veya daha yeni bir cihaz yeterli.