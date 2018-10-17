Fortnite Mobile Android Beta’ya Nasıl Katılacaksınız?

Fortnite’ın uzun zamandır eleştirildiği konu Android’deki bilinmezdi. Android üzerinde bütün cihazlara açılmayan oyun daha önce iOS platformuna çıkmıştı. Şimdi gelen haberle Android kullanıcıları da Fortnite Beta’yı deneyimleyebilecekler. Ama bazı şartlar var.

Her cihaz bu oyunu yine oynayamayacak. Donanımı yeterli olanlar oynayabilecek. Zira Android 8 sürümü olan cihazların donanımının yeterli olacağı söyleniyor. Diğerleri için herhangi bir kısıtlamadan söz edilmese de cihazınızın performans sorunları yaşayacağı belirtiliyor.

İşte Fortnite Mobile’ı destekleyen telefonlar,

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3

Bu cihazlardan birine sahipseniz deneyiniz. Eğer başarısız olursanız Android 8 sürümünde olup olmadığınızı kontrol ediniz.

APK dosyasını https://www.epicgames.com/fortnite/tr/mobile/android/get-started adresinden indirebilirsiniz.