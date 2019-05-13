FLATFY TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN EĞLENCELİ PYTHON OYUNU!

Flatfy oyunu her geçen gün Web Developerlar arasında popüler hale geliyor. Kiev merkezli ortaya çıkan ve Flatfy firması tarafından geliştirilen bu uygulama tamamen Browser tabanlı çalışıyor. Öncelikle oyun hakkında genel tanım yapmamız gerekirse, Programcılar için yapılmış özel bir oyun diyebiliriz. Bugüne kadarki oyunların birçoğu genelde tüm kullanıcılar için uygun durumdaydı. Hatta internette bulabileceğiniz en zor matematik, algoritma oyunları dahi program bilgisi gerektirmiyordu. Ancak Flatfy şirketinin de direkt olarak iddia ettiği gibi, bu oyunu oynamak istiyorsanız programcı, geliştirici, coder olmak zorundasınız. flatfy.com/play adresinden ulaşabileceğiniz bu oyunu hızlı bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu oynamadan önce geçerli bir mail adresiyle kayıt olmalısınız. Mail onayından sonra oyun sizin için direkt olarak başlayacaktır. Karşınızda aşamalar halinde çeşitli bölümler gelecek ve bunları geçmeniz istenecek. Örneğin ilk başta gelen bölümler basit algoritmaya dayanırken ilerleyen bölümler sizin algoritma yaratmanız, algoritma çözmeniz ve bu konudaki yeteneğinize bağlı olarak şekillenecek. Flatfy şirketinin iddiası da tam olarak buna dayanıyor. Çünkü bazı bölümlerde ileri düzey programlamaya yakın kodlar oluşturmanız ve bazı sorunları çözmeniz sizden istenecek. Özellikle Python dilini kullanarak yapılan bu uygulama daha çok Python Geliştiricileri için ideal bir ortam diyebiliriz. Ancak elbette Python’a dayalı bir kütüphane size sorulmuyor. Genel olarak programlama bilgisi olan ve algoritmalarla içli dışlı olan herkesin çözebileceği şekilde yapılmış bir oyun olmakta daha çok.

Oyunun başarı oranları ise düşük olmasıyla ilgi çekiyor. Elbette katılan herkes programcı olmayabilir ancak genel olarak katılımcıların çoğu başarıya ulaşamıyor. Neredeyse 6 kişiden yalnızca 1 tanesi oyunu başarıyla tamamlayıp Flatfy standartlarında uygun bir programcı olarak görülüyor. Birçok kişi problemleri geçemeden oyunu kapatıyor. İlerleyen aşamalara geçebilen oyuncu çok değil. Son seviyelere gelenler ise genelde bırakmadan oyunu mutlaka bitiriyorlar. Bu nedenden dolayı da eğer bu alanlarla ilginiz varsa mutlaka bu oyunu denemenizi öneriyoruz. Özellikle hem genel kodlama hem de Python gibi modern bir dile ilgi duyuyorsanız denemeniz gereken oyunların başında geliyor.

Flatfy’nin yaptığı bu oyun çok hızlı bir şekilde trende girdi. Özellikle programlama dünyasına dönük bu tarz oyunların çok fazla olmaması sebebiyle bu dünyada rağbet görüyor. Programcılardan tamamen hiçbir yerden kopya çekilmeyecek şekilde sorunları çözmesini istiyor ve sonunda oyunu tamamlatıyor. Aynı zamanda Flatfy firması bu oyunu iş başvurularında da kullanıyor.

Evet, yanlış duymadınız. Flatfy’de iş başvurusu yaptığınızda insan kaynakları sizden bu oyunu istiyor ve dereceniz soruluyor. İşe alım standartlarından sadece birisi. Öyle ki, bu oyun da zaten Flatfy şirketinin IT departmanından ortaya çıkan bir fikirmiş. Bir ay içerisinde geliştirme ekibi tarafından tamamlanıp Ukrayna merkezli olmak üzere tüm dünyaya yayılmış. Öyle görünüyor ki birçok şirket de Flatfy şirketi gibi kriterlerinden birisini bu oyun yapacaktır. Hatta bazı söylentilere göre çeşitli geliştirme şirketleri ve oyun stüdyoları da kendilerine özel bir Flatfy oyunu geliştirip tüm iş başvurularında benzer yöntemler ile oyun başarısı koyabilir.

Flatfy oyununu oynamanız oldukça kolay ve işlevsel. Sizden yalnızca geçerli bir mail adresi ile kayıt olmanız ve bunu onayladıktan sonra oyuna başlamanız isteniyor. Tamamen evrensel programlama standartlarına uygun şekilde, Python betiği kullanarak yapılan bu oyunda ne kadar ilerleyeceğiniz sadece size bağlı. Eğer programlama dünyasının içindeyseniz ve kodlarla uğraşmayı, algoritma çözmeyi seviyorsanız kesinlikle size önerdiğimiz bir oyundur Flatfy.

Oyuna aktif ve sürekli olarak kendi sitesinden www.Flatfy.com/play üzerinden ulaşabilirsiniz.