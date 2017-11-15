Tarayıcı yarışlarında lider çok uzun zamandır Chrome, nedeni ise yenilikçi olması ve güvenliğin yanında hızlı bir tarayıcı olması. Bu nedenle Chrome kullanım oranları oldukça yüksek. Daha sonra listenin ikinci sırasında karşınıza Firefox geliyor. Geri planda kalmasının en önemli nedenlerinden biri belki ücretsiz olarak vakıf tarafından geliştirilmesi ve bunun getirdiği kısıtlamalar. Ama Firefox’un öyle bir sürümü yayınlandı ki Chrome’u rafa kaldırabilirsiniz.

Firefox Quantum yayınlandı. Bu sürümün en dikkat çekici özelliği eski Firefox’a göre iki kat daha hızlı olması. Testler bunu gösteriyor. Kullanıcı acısından da hissesilir bir değişiklik var.

Yeni css motoruna geçilen bu sürümde bellek kullanımı oldukça düşürülmüş. Bu da performans artışına neden oluyor. Hem açılış hem sekmeler arasında geçiş hem de stabilite acısından Firefox Quantum en iyi sürüm denilebilir.

Bu önemli güncellemenin yabinda kullanıcı yararına arayüz değişiklikleri, ScreenShot özelliği gibi kullanım kolaylığı sunan özellikler de Firefox’a eklendi. Mutlaka deneyin.