Bilgisayarlarda ve oyun konsollarında futbol oyunu denince akla gelen iki isimden biri olan Fifa oyununun 2021 yılına özel olan Fifa 21 yapılan bir tanıtım ile duyuruldu. Ülkemizde çıkış tarihi ve fiyatı belli olan oyunun fiyatı ülkemizdeki oyun severleri biraz üzecek gibi duruyor. Hele ki yeni çıkacak olan oyun konsolu Playstation 5 ile alınması planlanırsa yüksek miktarda ödeme yapmanız kesin gibi duruyor.

Beklenen Oyun Fifa 21 Ne Zaman Çıkacak?

Ünlü oyun yapımcısı firma Electronic Arts, hazırlamış olduğu bir tanıtım ile yeni oyunu olan Fifa 21 için özellikler, yenilikler, çıkış tarihi ve fiyatı gibi konulara değindiği ve oyuncuların sorularını cevaplayan bir dizi etkinlik ile duyurdu. Oyun eski konsollar ile yeni konsola uyumlu olacak şekilde çıkacak. Eğer eski bir konsolunuz varsa oynayamayacağım diye üzülmeyin. Etkinlikte oyunun çıkış tarihi 4.çeyrek olan 9 Ekim 2020 tarihinde çıkacağı açıklandı.

Cepleri Yakacak: Fifa 21 Satış Fiyatı Ne Kadar?

Çıkmasına 2 3 ay bir süre kalan oyunun ülkemizde satış fiyatı da belli oldu. Oyunu bilgisayarınızda oynayacaksanız 420 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer oyun konsolundan oynamak istiyorsanız biraz daha tuzlu olacak ve yaklaşık olarak 500 TL civarı bir satış fiyatı olacak.

Gerekli Minimum Sistem Özellikleri

Bilgisayarlar, PS ve XBOX için çıkacak oyunun konsollarda herhangi bir sistem gereksinimi sıkıntısı bulunmuyor. Bilgisayarda ise istenen en düşük sistem özelliklerine baktığımız zaman;

Windows 7 / 8 10 (64 Bit)

AMD kullanıyorsanız Athlon X4 880K 4GHz / Intel kullanıyorsanız i3 – 6100 3.7 GHz

8 GB RAM Bellek,

Ekran kartında Radeon HD 7850 veya GeForce GTX 670

Oyunun depolanabilmesi için en az 50 GB boş disk alanı

Gereken en düşük sistem özelliklerini oluşturuyor. Oyunu biraz incelemek gerekirse; oyun için beklentiler çok yüksek olsa da tanıtımında duyurulan özellikler oyun severleri biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu bize 2014 ve 2016 yılı arasındaki spor oyunlarındaki durulma dönemini anlatıyor. Firmalar yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Belki 21 serisi güzel olmayacak ama 22 ya da 23 serisinde devrimsel yenilikler görebileceğimizi geçmişe bakarak görebiliriz.