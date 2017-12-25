Farming Simulator 2017 Programsız Türkçe Yapmak

FS 2017’yi programsız bir şekilde Türkçe yapmak için yazımızın devamına göz gezdirebilirsiniz. Anlatımıma başlamadan önce bunu yapmanız için oyununuzun Reloaded sürümü olması şartının olduğunu belirteyim.

FS 2017’yi Türkçe yapmak için;

Oyunun kurulu olduğu yere gidin.

Bu kısımda steam api adında bir dosya yer alıyor olacak. Önce onu kopyalayın. Ve masa üstüne yapıştırın.

Masa üstüne yapıştırdığınız dosyaya sağ tıklayın ve özellikler deyin. Özellikler kısmını açtığınız zaman salt okunur tikini kaldırın. Uygula ve tamam deyip kaydedin.

Ardından steam api dosyasını not defteriyle açıp “language” yazan yerin yanındaki “english” kelimesini “turkish” olarak değiştirin.

Bu değişikliği yaptığınız steam api dosyasını kopyaladığınız yere yapıştırın. Ardından taşı ve değiştir seçeneğini seçip devam edin.

Aynı işlemi X86 klasöründe yer alan steam api dosyası için de yapın.

Oyuna girdiğinizde oyun sizi Türkçe karşılayacaktır.