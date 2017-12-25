Nasıl Yapılır ?

Farming Simulator 2017 Programsız Türkçe Yapmak


2 dakika önce
Yazar Tarık
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FS 2017’yi programsız bir şekilde Türkçe yapmak için yazımızın devamına göz gezdirebilirsiniz. Anlatımıma başlamadan önce bunu yapmanız için oyununuzun Reloaded sürümü olması şartının olduğunu belirteyim.

FS 2017’yi Türkçe yapmak için;

  • Oyunun kurulu olduğu yere gidin.
  • Bu kısımda steam api adında bir dosya yer alıyor olacak. Önce onu kopyalayın. Ve masa üstüne yapıştırın.
  • Masa üstüne yapıştırdığınız dosyaya sağ tıklayın ve özellikler deyin. Özellikler kısmını açtığınız zaman salt okunur tikini kaldırın. Uygula ve tamam deyip kaydedin.
  • Ardından steam api dosyasını not defteriyle açıp “language” yazan yerin yanındaki “english” kelimesini “turkish” olarak değiştirin.
  • Bu değişikliği yaptığınız steam api dosyasını kopyaladığınız yere yapıştırın. Ardından taşı ve değiştir seçeneğini seçip devam edin.
  • Aynı işlemi X86 klasöründe yer alan steam api dosyası için de yapın.
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Oyuna girdiğinizde oyun sizi Türkçe karşılayacaktır.

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