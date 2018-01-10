Farming Simulator 2017 Nasıl Online Oynanır?

Birçok kişi oyunu satın almadan online olarak oynamaya çalışıyor. Ancak bu pek mümkün değil. Oyunu ortalama 100 TL verip satın almalısınız. Satın aldıktan sonra oyunu online oynayabilirsiniz. Bundan başka bir yol yok mu? Elbette var. Bu yazımızda nasıl yapacağınızı anlatacağım.

Online oynamak için ekstradan crack yapmanız gerekecek. Online crack indirmeniz gerekiyor. Bu bağlantıyı kullanarak online crack dosyasını indirin.

İndirdiğiniz rar doayasından çıkan dosyaları oyunun kurulu olduğu yerde yer alan x64 veya x86 dosyalarına atacağız.

Eğer bilgisayarınız 64 bit ise x64’e, 32 bit ise x86’ya atacaksınız. Rardan çıkan her dosyayı eksiksiz kopyaladıktan sonra RVT Launcher isimli dosyanın üzerine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor. Buradan sizi hemen oyuna alacak.

Bu adımdan sonra oyunu çoklu oyuncu ya da multiplayer yazan yere tıklayarak oynayabilirsiniz.