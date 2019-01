Facetime’daki Açık Ne?

Apple’ın sevilen görüntülü görüşme özelliği, büyük bir açıkla karşı karşıya kaldı. Keşfeden kullanıcı isyan etti. Apple’dan bunu açıklaması istedi. Açık ise oldukça ilginç.

Facetime’da keşfedilen açık, karşı tarafı Facetime üzerinden aradığınız zaman karşı tarafın telefonu çalarken siz de de bu çalma sesi duyulurken seslerin karşılıklı gidip gelmesi oluyor. Telefonu açmadan ses iletişimi başlıyor. Bu ilginç hata bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Kullanıcı hatayı bir video ile Twitter’da yayınladı.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019