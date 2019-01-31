Facetime’daki Açık Ne?

Apple’ın sevilen görüntülü görüşme özelliği, büyük bir açıkla karşı karşıya kaldı. Keşfeden kullanıcı isyan etti. Apple’dan bunu açıklaması istedi. Açık ise oldukça ilginç.

Facetime’da keşfedilen açık, karşı tarafı Facetime üzerinden aradığınız zaman karşı tarafın telefonu çalarken siz de de bu çalma sesi duyulurken seslerin karşılıklı gidip gelmesi oluyor. Telefonu açmadan ses iletişimi başlıyor. Bu ilginç hata bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Kullanıcı hatayı bir video ile Twitter’da yayınladı.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

Telefonu açmasan bile kendine cevap verebiliyorsun, Apple bunu açıkla şeklinde paylaşım yapan kullanıcı çözüm bekliyor. Bu açığın kişisel güvenlik için ve gizlilik için büyük tehdit oluşturduğu kesin. Bu nedenle çözüm için bu özelliğin derhal kapatılması isteniyor. Bu şekilde kimse sizi Facetime üzerinden arayamaz. Ben zaten kullanmıyorum demeyin, çünkü biri sizi aradığı anda açmasanız bile ses iletimi başlıyor.

Apple’ın bu hatayı kısa süre içerisinde çözmesi bekleniyor.