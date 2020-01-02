FaceID Nasıl Kapatılır?

iPhone kullanıcılarının telefon kilitlerini açmak için kullandığı parmak izinin daha da gelişmiş versiyonu FaceID, buna yüz tanıma deniyor, kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda bu kilit açma yöntemini kapatmak zorundasınız. Bunu nasıl yapacağınızı basit bir yöntemle göstereceğiz.

FaceID nedir?

FaceID sayesinde iPhone cihazlarınızda telefona yüzünüzü kamera ve kendi özel sensörü vasıtasıyla tanıtıyorsunuz. Yüzünüzü derinlemesine tarayan telefon bilgileri kaydediyor. FaceID çalıştırıldığı zaman taradığı yüzü veritabanından alıyor ve o an taradığı verilerle karşılaştırıyor. Bunu saliseler içinde yapan telefon taramalar eşleşirse kilidi açıyor. Bu özellik güvenliği en üst düzeye çıkarsa da çeşitli komplo teorileri de var. Apple tarafından yüzünüzün kaydedildiği. Daha önce de parmak izi konusunda aynı komplo teorileri gündeme gelmişti.

FaceID nasıl kaldırılır?

Telefonunuzu kilit ekranına alın. Sadece kilitleyin. Bu ekrandayken 5 kez güç düğmesine basıp parmağınızı çekin. Telefonu kapatma ve acil durum ekranı karşınıza geldiğinizde alt kısımdaki X iptal butonuna tıklayın.

Bu yöntem FaceID’yi iptal etti. Artık ekran kilidini açmak için parola girmeniz gerekecek. Daha sonra tekrar aktif etmeniz mümkün. Bu yöntemle ayrıca parmak izi de iptal edilebilir. Bunun için kullanmanız da mümkün.