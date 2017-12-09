Facebook’un Profil Çerçevesi Özelliği Nasıl Kullanılır?

Facebook’a yeni sayılabilecek bir zamanda eklenen profil fotoğrafı çerçevesi özelliğini nasıl kullanacağınızı anlatacağım.

Çerçevede birkaç oyuna ait görseller ve ülke bayrakları bulunuyor. Zenginleştirilebilir bir haznesi var. Sanki günden güne o hazne daha da artacak gibi duruyor. Bu çerçeveleri kullanmak için;

Profil fotoğrafınızın üzerine tıklayacaksınız. Orada çerçeve ekle yazıyor olacak.

Çerçeve ekle dediğiniz zaman karşınıza bir sürü çerçeve çıkar. Orada milli bayraklardan çeşitli oyunlara kadar bir sürü çerçeve bulabilirsiniz.

Beğendiğiniz çerçeveyi ekleyebilirsiniz.

Bu şekilde profil fotoğrafınıza çerçeve ekleyebilir, profilinizi daha canlı hale getirebilirsiniz.