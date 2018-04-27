Facebook’tan Türkiye’ye Güvenlik Uyarısı

”Verilerini güvende tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve hangi uygulamalarla bilgi paylaştığını kontrol etmeni kolaylaştırıyoruz. Facebook’u kullanarak giriş yaptığın uygulamaları ve internet sitelerini görmek istediğin zaman ayarlarının Uygulamalar ve İnternet Siteleri kısmına gidebilirsin. Artık Facebook’a bağlı olmasını istemediklerini de kaldırabilirsin.”

Şeklinde bir uyarıyı bütün Türkiye Facebook üzerinden gördü. 50 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalınıp bir ülkede seçim kampanyası veya seçimlerin gidişatını değiştirmek için kullanılınca Facebook’un sıkıntıları arttı. Bu nedenle güvenlik konusunda kendisinin yapabilecekleri bir yere kadar olan Facebook, kullanıcılarını da bilinçlendirmek adını herkese sayfanın en üst kısmında bildirim gösterdi. Bildirimde yukarıda aktardıklarımız yazıyor.

Bizde sizlere biraz katkı sağlamak için Facebook’ta izin verdiğiniz uygulamalardan biraz bahsedelim. Facebook yardımıyla bir çok internet sitesine ya da oyuna veya uygulamaya giriş yapılabiliyor. Bir çok kişi hızlı şekilde kayıt olmak için “Facebook ile gir” yöntemini kullanıyor. Ama dikkat edin. Bu girişi yaparken o uygulama ya da siteye bir çok izin veriyorsunuz.

Görselde görüldüğü üzere sizlerden bir sürü izin istiyor. Facebook’un son yaptığı değişiklikle ve bildirimde bahsettiği üzere bu uygulamların izinlerini artık değiştirmek konusunda daha da rahatsınız. Zorunlu kısım hariç diğer bütün taleplerini reddedebilirsiniz. Zorunlu kısımda zaten sizin profil bilgilerinizi kendisinde kullanması için gerekli. Daha önce bu tür uygulamalar bu izinlerde herhangi bir değişiklik yaptığınızda bu izinleri geri vermediğiniz zaman sizlere giriş izni ya da hesabınızı kullanabilme yetkisini vermiyordu. Şimdi işler değiştir. Siz de https://www.facebook.com/settings?tab=applications adresinden uygulama izinlerinizi değiştirebilirsiniz. Artık kullanmadığınız daha önce görmediğiniz ve bilmediğiniz uygulamaları da hemen alt kısımda yer alan uygulamayı kaldır seçeneğinden kaldırabilirsiniz.